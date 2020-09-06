اطلاع المصريين بالخارج عليها.. وزيرة الهجرة: مصر تشهد نهضة تعليمية حقيقية

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، والدكتور خالد عبد الغفار، رئيس جامعة الجلالة الدكتور أشرف حاتم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.، في إطار الزيارة التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التعليم العالي.





وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور خالد عبد الغفار، بالسفيرة نبيلة مكرم والحضور، مؤكدا أن وزارة الهجرة نجحت في ربط شباب الدارسين بالخارج وعلماء مصر بالوطن، مضيفا أن شباب مصر من الحضور اليوم هم سفراؤنا لنقل الإنجاز الذي تحقق في فترة وجيزة.





وتابع عبد الغفار أن الطلبة المصريين بالخارج من أبناء الأسر المصرية ويبلغون حوالي ٣٠ ألف طالب حول العالم، ويمكن أن يدرسوا في مؤسسات مصرية، ولهذا سعينا لإنشاء جامعات مصرية متقدمة بالتعاون مع جامعات عالمية.





وأضاف أن وجودنا اليوم إنما هو تلبية لمبادرة وزارة الهجرة "شباب مصر الدارسين بالخارج"، لتعريف أبنائنا الحضور اليوم بما نوفره من خدمات تعليمية متطورة لا تقل كفاءة وتطورا عن مثيلاتها بالخارج؛ حيث تعمل الجامعة على وضع خطط ومناهج وفق أحدث الأساليب العالمية؛ لتخريج جيل كفء ومتسلح بأحدث الخبرات تلبية لاحتياجات سوق العمل.





من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بهذا الصرح الكبير، الذي يؤكد أن الدولة تستثمر في بناء الإنسان، بجانب ضمان الأمن والأمان والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة.





وقالت وزيرة الهجرة: "إننا نعمل على الترويج لجهود الدولة المصرية بين كل الشرائح من علماء وخبراء وعمالة وأبناء الجيلين وكذلك الدارسين بالخارج".





وأكدت الوزيرة أن مصر تشهد طفرة كبيرة في شتى المجالات، وأننا نسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالترويج للنهضة التعليمية، بما يضمن احتضان الطلبة المصريين والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، وعدم شعور أبنائنا بالاغتراب أو تأثر الهوية المصرية.





وتابعت أن شباب الدارسين بالخارج قادمون من عدة دول حول العالم، ولذلك فإننا حريصون على تعريفهم بما تقوم به الدولة المصرية على كافة الأصعدة، لينقلوا بنفسهم ما تشهده مصر من نهضة حقيقية، ليقوم الشباب بنقل الصورة الحقيقية لمصر الحديثة ونهضتها القوية.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي، لاستقبال الراغبين من شباب الدارسين بالخارج للدراسة بالجامعات الأهلية التي تم إطلاقها.





وفي ختام حديثها، تقدمت وزيرة الهجرة لكل القائمين بالعمل على الانتهاء من هذا الصرح العملاق، حتى يخرج بهذه الصورة المشرفة التي تليق بالدولة المصرية.





ومن جانبه، أكد د. أشرف حاتم رئيس جامعة الجلالة، أن هناك ١٦ عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خبرائنا بالخارج، وهو ما وصفه الوزيران بأنه إضافة وإثراء لهذه الجامعات المصرية بجوار الخبراء الأكاديميين من الداخل.





وجدير بالذكر أن الدكتور أيمن مسلم أستاذ ورئيس قسم الهندسة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة وأحد خبراء مصر بالخارج، قد شارك في هذا الاجتماع، حيث تحدث عن انضمام العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهيئة التدريس بهذه الجامعات المصرية الجديدة.