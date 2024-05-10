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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

جربها حالا.. مزايا مذهلة في واتساب ربما لا تعرفها

واتساب
واتساب

أجرى تطبيق واتساب WhatsApp، بعض التحديثات الجديدة والمثيرة لتطبيقه في الأسابيع القليلة الماضية، ولكن هناك بعض الميزات القديمة التي قد لا تعرف عنها شيئا.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "metro" البريطانية، خضع تطبيق المراسلة الأشهر واتساب، بأكمله لعملية إصلاح شاملة، لتغيير سمات التطبيق إلى اللون الأخضر بالكامل، الأمر الذي ترك بعض الناس في حيرة من أمرهم بسبب هذا التغيير المفاجئ.

 

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ومع ذلك، لم يتوقف التغيير في واتساب عند هذا الحد، حيث أصبح يتضمن التطبيق أحدث مزايا التي تقدمها "Meta" وهي وظيفة تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي AI مدمجة في التطبيق.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين طرح أي سؤال على روبوت الدردشة Meta AI chatbot دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، وقد تم الترويج له كطريقة للمستخدمين لطرح مطالبات الدردشة أو أسئلة محددة.

ومع ذلك، هناك بعض الميزات القديمة التي مازال واتساب يحتفظ  حتي الآن، من بينها يمكنك كتابة نص يتوسطه خط أو جعله غامقا أو مائلا، ويمكنك أيضا استخدام هذه الميزات في الوقت نفسه معا.

كيفية عمل خط يتوسطه نص غامق ومائل على واتساب؟

لوضع خط في رسالتك على واتساب، اكتب علامة التلدة (~) على جانبي الكلمة أو العبارة التي تريد أن يتوسطها خط، يعتمد القيام بذلك بطريقة أخرى على نوع الهاتف لديك.

على هواتف أندرويد: قم بتمييز النص الذي تريد أن يتوسطه خط مع الاستمرار حتى ترى زر "المزيد" يظهر، اضغط عليه، ثم اختر تأثير النص الجديد.

على هواواتف آيفون: قم بتمييز النص مع الاستمرار حتى يظهر "BIU" انقر عليه، واختر التأثير الذي تريده.

ولجعل الرسائل غامقة، أضف علامة النجمة إلى أي من جانبي الكلمة أو العبارة التي اخترتها، على سبيل المثال: *مرحبا*.

وبالنسبة إلى جعل الحروف مائلة في رسالتك على واتساب، ما عليك سوى وضع شرطة سفلية على جانبي الكلمة أو العبارة التي ترغب في تغييرها، على سبيل المثال:( _hello_).

كيفية إرسال مستند على الواتساب؟

العمل أثناء التنقل يعني امتلاك أجهزة يمكنها التكيف مع احتياجاتك، وإذا كنت بحاجة إلى كتابة مستند وإرساله، فإن تطبيق واتساب يدعمك، ولإرسال مستند موجود على هاتفك، اتبع الخطوات التالية:
- افتح دردشة الشخص الذي تريد إرسال المستند إليه.
- ثم انقر على أيقونة + الموجودة على الجانب الأيسر بجوار المكان الذي تريد كتابة النص فيه.
- حدد "المستند" من القائمة، واختر تحميل المستند من الملفات أو يمكنك اختيار إضافة صورة أو مقطع فيديو> ثم اضغط على إرسال.

كيفية إرسال موقعك على الواتساب؟

لإرسال موقعك على تطبيق واتساب، تحتاج إلى تمكين أذونات الموقع على الهاتف، وهو ما يمكن القيام به من خلال الإعدادات وواتساب والموقع.

وبعد ذلك، لمشاركة مكانك، اضغط على الزر + على الجانب الأيسر، بجوار شريط الرسائل، ثم اضغط على الموقع، وسيقوم واتساب بعد ذلك بتحديد مكانك، حيث يمكنك مشاركة موقعك المباشر، سيكون هذا مفيدا للحفاظ على سلامتك أو حتى فقط للسماح للأشخاص بمعرفة مكانك للقاء.

ماذا يعني قفل الدردشة في الواتساب؟


يتيح لك قفل الدردشة في واتساب وضع محادثة في مجلد لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام كلمة المرور الخاصة بجهازك أو القياسات الحيوية، مثل بصمة الإصبع، ويخفي محتوى المحادثات في الإشعارات.

ولقفل الدردشة: اضغط باستمرار على الدردشة التي تريد قفلها> ثم اضغط على قفل الدردشة من القائمة المنبثقة، باستخدام هذه الميزة قد تحتاج إلى تمكين رمز المرور أو بصمة الإصبع أو Face ID لقفل الدردشة، وقد لا تكون هذه ميزة متاحة للجميع.

كيفية استخدام قوائم البث؟


تتيح لك قوائم البث إرسال رسائل إلى عدة جهات اتصال في وقت واحد، ويمكن القيام بذلك فقط على تطبيق واتساب على الهاتف المحمول.

لإنشاء قائمة البث، تحتاج إلى حفظ رقمك في دفتر العناوين الخاص بهم، ثم اضغط على زر علامة الجمع في الجانب العلوي الأيسر، وحدد خيار البث الجديد، ستحتاج بعد ذلك إلى اختيار الأشخاص الذين تريدهم في القائمة، ويمكنك اختيار ما يصل إلى 256 شخصا، ثم النقر على “إنشاء”.

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