واتساب يختبر ميزة حماية غير مسبوقة لأندرويد.. طال انتظارها

في محاولة لتعزيز الاستخدام المسؤول ودعم معايير المجتمع، يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، عل ميزة جديدة من شأنها تقيد حسابات المستخدمين مؤقتا، إذا تم الإبلاغ عنها للقيام بأي أنشطة مشبوهة.

وذكر فريق موقع "WABetaInfo"، تعمل ميزة “تقييد الحساب” الجديدة من واتساب، بمثابة رادع ضد أشكال مختلفة من إساءة الاستخدام لمنصة المراسلة الشهيرة، حيث سيعمل النظام الأساسي للخدمة على فرض قيود مؤقتة على الدردشة، في حال قيام المستخدم بما يعرفه النظام على أنه نشاطا مشبوها، بما في ذلك إرسال رسائل البريد العشوائي المزعجة والرسائل الجماعية أو في حال انتهك إحدي قواعد الخدمة الأساسية مما يمنعه من التواصل مع الآخرين.

واتساب يختبر قيود الدردشة المؤقتة الجديدة عة أندرويد



وعند اكتشاف النظام الأساسي للخدمة أي انتهاكات للسياسة الخاصة بـ واتساب من قبل المستخدم، ستقوم الأدوات الآلية بتعليق حساب الشخص المخالف لهذه القواعد مؤقتا وستمنعه تلقائيا من بدء محادثات جديدة، ومع ذلك، تدعي خدمة المراسلة الاجتماعية، إنه بالرغم من تقييد حسابه سيظل بإمكان المستخدم الوصول إلى المحادثات الحالية الخاصة به، مما يقلل من تعطيل قنوات الاتصال الأساسية.

وباستخدام ميزة "تقييد الحساب" الجديدة، سيتمكن مستخدمو واتساب العاديون من الإبلاغ عن أي حسابات تحاول إرسال كلمات مسيئة أو رسائل مجمعة أو تطلب تثبيت أي تطبيقات غير قانونية، وبمجرد وضع علامة على هذا الحساب، سيتم منع مالك هذا الحساب مؤقتا من إرسال أي رسائل جديدة، ولكن سيظل بإمكانه تلقي الرسائل والمكالمات.

ميزة "تقييد الحساب" الجديدة على واتساب

تأتي ميزة الخصوصية هذه كـ وسيلة حماية انتظرها المستخدمين طويلا للتخلص من رسائل البريد العشوائي المزعجة التي يتم إرسالها من قبل وكالات التسويق عبر الهاتف أو حسابات الاحتيال التي تستهدف سرقة حسابات واتساب.

وعثر فريق موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا وتحديثات واتساب الجديدة، على هذا التحديث القادم في الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق المراسلة على أندرويد، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو ضمان بيئة مراسلة آمنة ومأمونة.

وتشير بعض التقارير إلى أن شركة واتساب، قد قامت بإتخاذ إجراءات مماثلة خلال عام 2023 مع حظر 7 ملايين حسابا على منصة المراسلة الفورية الخاصة بها، بسبب انتهاك المستخدمين لقواعد سياستها في الهند.

وذكرت بعض التقارير، أن ميزة تقييد الحساب مؤقتا التي يختبرها واتساب حاليا على أندرويد، قد تكون طريقة جديدة يستخدمها واتساب للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الصادرة عن الحكومة الهندية لعام 2021، والتي تجبر المنصة على إزالة التشفير لمعرفة المنشئ الأول للرسائل التي من شأنها أن تساهم في مساعدة العمليات الإجرامية التي تهدد الأمن القومي للبلاد.