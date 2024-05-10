الشيخ محمد رفعت.. فقد بصره وأبوه وهو صغير وأصبح رائد مدرسة التلاوة

وافق يوم أمس، التاسع من شهر مايو، ذكرى ميلاد ووفاة القارئ الشيخ محمد رفعت، الشهير بـ قيثارة السماء، القارئ الذي وهب حياته للقرآن وأمتع الناس بصوته الفريد، فكان يحب قراءة القرآن ويا حبذا لو كان بدون أجر.

وتزينت الإذاعة، في هذه الذكرى بتلاوات الشيخ محمد رفعت رحمه الله وغفر له في ذكراه وختمت هذه الذكرى بقرآن السهرة من تلاوته الخالدة من سورتي يوسف و الرعد.

ولد الشيخ محمد رفعت، في التاسع من مايو عام 1882 ميلادية، كما توفي في نفس اليوم التاسع من مايو لعام 1950 ميلادية، حيث كانت نشأته في حي المغربلين بالقاهرة.

فقد الشيخ محمد رفعت - رحمه الله- بصره في السنة الثانية من عمره، وتوفي أبوه في سن التاسعة، وأتم حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة.

بدأ الشيخ محمد رفعت، إحياء ليالي القرآن الكريم في سن الرابعة عشر من عمره، وذاع صيته، وقالوا إنه "قيثارة السماء" ورائد مدرسة التلاوة في العصر الحديث، وأحد أبرز أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم.

اختير الشيخ محمد رفعت، لافتتاح بث الإذاعة المصرية عام 1934م، وقرأ في تلاوة الافتتاح بداية سورة الفتح من قوله تعالى (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا).