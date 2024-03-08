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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيدة الشيخ محمد رفعت: مدينة الإنتاج الإعلامي لم تأخذ مقابلا لترميم التلاوات.. فيديو

الشيخ محمد رفعت
الشيخ محمد رفعت

علقت هناء رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، على الانتهاء من ترميم تلاوات قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت.

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تسجيلات نادرة في شهر رمضان لقيثارة السماء الشيخ محمد رفعت

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المنشري يقلد قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت بآيات من سورة غافر

وقالت هناء رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشرة"، على قناة "إكسترا نيوز"،: "رحلة ترميم تلاوات الشيخ محمد رفعت طويلة تمتد لأكثر من 20 عاما".

أضافت: "والدي عمل على ترميم تسجيلات منذ 50 عاما، ولكن كان هناك تسجيلات لم يستطع ترميمها لأنها كانت تحتاج تكنولوجيا حديثة".

وأشارت: "كنت دائما أقول إنني لدي تسجيلات نادرة وتحتاج إلى استوديو عالي التقنية"، موضحه: "لقيت استجابة وترحيب كبير من قبل مدينة الانتاج الإعلامي لترميم تلاوات الشيخ محمد رفعت".

وتابعت: "مدينة الانتاج الإعلامي لم تأخذ أي مقابل نظير ترميم تلاوات الشيخ محمد رفعت، وكانوا يشعرون أنهم يعملون عمل طيب، بالرغم من أنهم صرفوا فلوس كثيرة".

الشيخ محمد رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت محمد رفعت

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