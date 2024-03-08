حفيدة الشيخ محمد رفعت: مدينة الإنتاج الإعلامي لم تأخذ مقابلا لترميم التلاوات.. فيديو

علقت هناء رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، على الانتهاء من ترميم تلاوات قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت.

وقالت هناء رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشرة"، على قناة "إكسترا نيوز"،: "رحلة ترميم تلاوات الشيخ محمد رفعت طويلة تمتد لأكثر من 20 عاما".

أضافت: "والدي عمل على ترميم تسجيلات منذ 50 عاما، ولكن كان هناك تسجيلات لم يستطع ترميمها لأنها كانت تحتاج تكنولوجيا حديثة".

وأشارت: "كنت دائما أقول إنني لدي تسجيلات نادرة وتحتاج إلى استوديو عالي التقنية"، موضحه: "لقيت استجابة وترحيب كبير من قبل مدينة الانتاج الإعلامي لترميم تلاوات الشيخ محمد رفعت".

وتابعت: "مدينة الانتاج الإعلامي لم تأخذ أي مقابل نظير ترميم تلاوات الشيخ محمد رفعت، وكانوا يشعرون أنهم يعملون عمل طيب، بالرغم من أنهم صرفوا فلوس كثيرة".