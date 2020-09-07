محافظ البحر الأحمر: لا توجد خسائر في الأرواح والمعدات جراء السيول

قال اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر، إنه لا توجد خسائر فى الأرواح أو المعدات والمنازل لديه بالمحافظة جراء السيول الشديدة التي ضربت المحافظة مؤخرًا.





وأضاف "حنفى"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأمطار حاليًا متوقفة ولكن المحافظة مستعدة لأى هطول للأمطار مرة أخرى، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى استمرار السيول، ولكننا مستعدون، مؤكدا "أنا بطمن الجميع مفيش خسائر تمامًا عندى".





وتابع محافظ البحر الأحمر، "لدينا تقلبات جوية سريعة جدًا فى المحافظة؛ ولذلك قمت بعمل تجارب على استعداد المعدات المخصصة للتعامل مع ذلك لضمان جاهزيتها فى أى وعليه أنا مستعد لأى شيء".





ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن القطع الذى طال طريق طريق "سوهاج – سفاجا"، جارٍ إصلاحه الآن، وهو يعمل بحارة واحدة فقط.



