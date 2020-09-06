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محافظ الشرقية: لا نبطش بالمواطنين وقانون التصالح يحافظ على مساكنهم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:07 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
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عادل نصار
أطلق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، دعوة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، لكافة المواطنين غير القادرين على دفع جدية التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه غدًا إلى رؤساء المراكز والمدن، التابعين لها فى المحافظة، وتحرير طلب بذلك، وتابع:" أنا قابلت البلد كلها فى مكتبى ..ومعنديش مانع أنى اقابل من لا يملك الأموال التى يستطيع دفعها فى جدية التصالح".

وأضاف محافظ الشرقية، أن  الدولة المصرية لا تبطش بالمواطنين من خلال القانون، كما يتصور البعض ولكننا نريد للجميع أن يدخل تحت مظلة القانون من خلال الدولة ، وتابع:"لا نبطش بالقانون ، وقانون التصالح فى مخالفات البناء يحافظ على أملاك المواطنين ومصالحهم".

وفى سياق آخر، حذر محافظ الشرقية ملاك العقارات من تأجير وحدة عقارية لديهم من أجل نشاط "السناتر "، وتابع:"سوف يتم معاقبة مالك العقار بالقانون كونهم ساهم فى ذلك".

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