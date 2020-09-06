محافظ الشرقية: لا نبطش بالمواطنين وقانون التصالح يحافظ على مساكنهم

أطلق الدكتور

، محافظ الشرقية، دعوة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، لكافة المواطنين غير القادرين على دفع جدية التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه غدًا إلى

المراكز والمدن، التابعين لها فى المحافظة، وتحرير طلب بذلك، وتابع:" أنا قابلت البلد كلها فى مكتبى ..ومعنديش مانع أنى اقابل من لا يملك الأموال التى يستطيع دفعها فى جدية التصالح".

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