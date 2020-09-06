محافظ الشرقية: 50 ألف مخالف تقدم للتصالح من أصل 200 ألف

قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية، إن عدد مقدمي طلبات التصالح لمخالفات البناء بلغ 50 ألف طلب، من أصل 200 ألف مخالفة على مستوى المحافظة.





وأضاف "غراب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ، مقدم "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن أهالي بعض القرى ليس لديهم الوعي الكافي بقانون التصالح وأهميته لصالح المواطن.





وعن تسعير قيمة التصالح للمخالفات، أوضح أن لجان التصالح تنظر إلى وضع العقارات المخالفة في الوحدات المحلية من القرى والعزب وتوابعهما، إضافة إلى عرض الشارع الذي يطل عليه البناء المخالف؛ كل ذلك يوضع في الاعتبار عند وضع قيمة التصالح.



