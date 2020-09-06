AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: 50 ألف مخالف تقدم للتصالح من أصل 200 ألف

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:19 م
الدكتور ممدوح غراب،
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن عدد مقدمي طلبات التصالح لمخالفات البناء بلغ 50 ألف طلب، من أصل 200 ألف مخالفة على مستوى المحافظة.

وأضاف "غراب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن أهالي بعض القرى ليس لديهم الوعي الكافي بقانون التصالح وأهميته لصالح المواطن.

وعن تسعير قيمة التصالح للمخالفات، أوضح أن لجان التصالح تنظر إلى وضع العقارات المخالفة في الوحدات المحلية من القرى والعزب وتوابعهما، إضافة إلى عرض الشارع الذي يطل عليه البناء المخالف؛ كل ذلك يوضع في الاعتبار عند وضع قيمة التصالح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين

الجيزة تناشد المواطنين: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح لمن قدم الطلب

بالإنفوجراف.. تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

محافظ الشرقية: الدولة قدمت خطوات مرنة للتصالح في مخالفات البناء مع الحفاظ على حقها

مصير الـ 25% رسوم جدية التصالح حال عدم الموافقة على الطلب؟.. محافظ الجيزة يجيب

بدلا من الإزالة.. محافظ الشرقية يدعو المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

ترشيحاتنا

إنتي متجوزتيش ليه .. منة شلبي تثير الجدل على يوتيوب.. فيديو

بالأسماء.. الداخلية تسقط الجنسية عن 42 مواطنًا

متغاظ من مصر .. مجلة عالمية تفضح كذب أردوغان بشأن اكتشاف الغاز المزيف

بشرى سارة بشأن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

والله ما هتاخد كارنيهي .. لإحالتها للمعاش والمحاكمة الجنائية .. القصة الكاملة للمستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

سعدت بمقابلة سيدنا والحصول على بركته.. نجيب ساويرس يزور البابا تواضروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور