بفستان قصير .. ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع بإطلالة جذابة

View this post on Instagram

عارفه كويس ان عدد الفولورز ملوش علاقه بحب الناس و لا حجم الجمهور لكن انا ممتنه و فوق راسي من فوق ان في سنه و احده ييجي مليون فولو و انا موقوفه و مش ينزل حاجه يتم متابعتها و لا صور و لا تيك توك و لا حاجه تابعوني عشانها . تابعتوني عشان بتحبوني و بتدعموني و انا لكل متابع بحبك و بقدرك و متشكره جدا علي تقديرك . شكرا بجد شكرا