بفستان قصير .. ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع بإطلالة جذابة





وعلقت على الصورة قائلة : " عارفه كويس ان عدد الفولورز ملوش علاقه بحب الناس و لا حجم الجمهور، لكن انا ممتنه و فوق راسي من فوق ان في سنه و احده ييجي مليون فولو، وانا موقوفه و مش بينزل حاجه يتم متابعتها و لا صور و لا تيك توك و لا حاجه تابعوني عشانها".





واستكملت منشورها قائلة: "تابعتوني عشان بتحبوني و بتدعموني و انا لكل متابع بحبك و بقدرك و متشكره جدا علي تقديرك، شكرا بجد شكرا".





وأطلت ريهام سعيد على جمهورها، بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا جذابا باللون البمبي الزاهي قصير فوق الركبة، يبرز جمال أنوثتها.





وظهرت ريهام سعيد بخصلات شعرها الذهبي المنسدل على الكتف الواحد بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.





واعتمدت ريهام سعيد على وضع الماكياج الجذاب ففضلت اللون البمبي الفاتح في الشفاه، مع البلاشر على الوجنتين.





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