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فن

كلمة الحق بتزعل.. ريهام سعيد لجمهورها: هابطل اعمل مشاكل تاني

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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منار نور
اعربت الغعلامية ريهام سعيد عن غضبها بسبب عدم فهم البعض لنواياها. 

وكتبت "ريهام سعيد" من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: " للتصحيح هابطل اعمل مشاكل، باني ادخل نفسي في حاجات وادافع عن ناس وانا مش طرف، باعتقادي اني بقول الحق و في الاخر البس انا، كلمة الحق بتزعل، مش هاصلح الكون، اكتشفت ان ده مش صح اهتم بنفسك و مالكش دعوه بمشاكل غيرك لما بتقع مابتلاقيش جنبك غير ربنا، محدش نفعني و لا افتكرني حتي". 

وتابعت ريهام سعيد، قائلة: "ضيع وقتك لخدمة الناس البسيطة واستمتع بفرحتهم، حب الحياة النعم اكتر بكتير من الهموم، انا اسفه يا ريهام يا سعيد علي الي انا عملته فيكي، وعلي فكره مشاكل شغلي مش غلطات، كلها كماين، بس الحمد لله و الله انا اسعد انسانة في الكون لاني اتعلمت الرضا .. الف حمد وشكر".

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