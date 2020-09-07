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رياضة

ارتباك فى الكاف .. اجتماع طارئ لحسم مصير نصف نهائي أبطال إفريقيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:44 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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عمرو الحلواني
يترقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الموقف الصحى بدولة المغرب بعد ورود أنباء قوية تشير إلى تفشي فيروس كورونا بشكل قوى خلال الفترة الحالية واتخاذ قرارات بفرض حظر التجول من جديد بالأراضي المغربية .

وتثير حالة كبيرة من القلق لدى الاتحاد الإفريقي بشأن الوضع الصحي فى المغرب خلال الوقت الحالى ، وذلك خوفا من تأجيل مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا من جديد .

ويأمل الكاف فى إقامة نصف أبطال إفريقيا كما هو محدد له من أجل الانتهاء من المسابقة خاصة بعدما أعلن تلقى الفاكسات الرسمية الخاصة بالبطولة الجديدة خلال 20 أكتوبر المقبل .

واستقر مسئولو الكاف على عقد اجتماع طارىء خلال الإسبوع الجارى من أجل الإطلاع على آخر تطورات إقامة نصف نهائى دوري الأبطال أو من عدمه وفقا لما هو محدد من قبل .

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي بالمغرب يوم 25 أو 26 بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.

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