ارتباك فى الكاف .. اجتماع طارئ لحسم مصير نصف نهائي أبطال إفريقيا

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي بالمغرب يوم 25 أو 26 بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.





يترقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الموقف الصحى بدولة المغرب بعد ورود أنباء قوية تشير إلى تفشي فيروس كورونا بشكل قوى خلال الفترة الحالية واتخاذ قرارات بفرض حظر التجول من جديد بالأراضي المغربية .وتثير حالة كبيرة من القلق لدى الاتحاد الإفريقي بشأن الوضع الصحي فى المغرب خلال الوقت الحالى ، وذلك خوفا من تأجيل مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا من جديد .ويأمل الكاف فى إقامة نصف أبطال إفريقيا كما هو محدد له من أجل الانتهاء من المسابقة خاصة بعدما أعلن تلقى الفاكسات الرسمية الخاصة بالبطولة الجديدة خلال 20 أكتوبر المقبل .واستقر مسئولو الكاف على عقد اجتماع طارىء خلال الإسبوع الجارى من أجل الإطلاع على آخر تطورات إقامة نصف نهائى دوري الأبطال أو من عدمه وفقا لما هو محدد من قبل .