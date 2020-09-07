إيهاب جلال: قدمنا مستوى رائعا أمام الاتحاد السكندري وأضعنا فوزا عريضا

قال إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن فريقه أضاع الكثير من الأهداف أمام الاتحاد السكندري كان من الممكن أن تزيد نتيجة المباراة.
وخسر الاتحاد اليوم الإثنين من المقاصة في ملعب الإسكندرية في الجولة 25 من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقال إيهاب جلال عقب المباراة: "الاتحاد فريق كبير وقام بعمل طفرة خلال الموسم الجاري ولكن سير المباراة كان لصالحنا وسيطرنا على مجريات اللعب".
وأكمل "هدف التعادل للاتحاد أعطى فريقي حافزا كبيرا واستطعنا الفوز، لعبنا بشكل جيد وحافظنا على مستوانا طوال شوطي اللقاء".
وأتم إيهاب جلال "سعيد بأداء اللاعبين رغم الإرهاق وأضعنا الكثير من الأهداف".
بهذه النتيجة وصل رصيد المقاصة إلى 30 نقطة فى المركز الثامن بعدما خاض كل مبارياته الـ25.
وتجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة في المركز الخامس بعدما خاض 24 لقاء.