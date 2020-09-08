محافظ أسيوط: فتح جميع اللجان وانتظام التصويت في إعادة الشيوخ

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن اللجان الانتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 636 لجنة فرعية موزعين على 15 لجنة عامة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة وسط تأمين أمني مكثف وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين على أن تغلق أبوابها في التاسعة مساءً وتستمر عملية التصويت اليوم الثلاثاء وغدًا الاربعاء مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.







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كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد بدأت عملها صباح اليوم - بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والعميد أركان حرب خالد شكرى بالمنطقة الجنوبية العسكربة والعقيد محمود صبحي المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة - لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ والتي تستمر لمدة يومين حيث تواصلت مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لمتابعة فتح اللجان المختلفة.





ووجه المحافظ برفع الاستعداد لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية لتوفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة فضلا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال يومي التصويت للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.





وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.





يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة وتتم جولة الإعادة للانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.







