محافظ البحيرة يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد وموسم الشتاء

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالدور الهام والتعاون والتنسيق مع مديرية أمن البحيره فى ازالة كافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها أثناء أعمال الإزالة لإسترداد حق الدولة والشعب بالإضافة الى دورها فى تحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على امن وسلامة المواطنين.





واشار المحافظ، إلى استمرار العمل بجميع المراكز التكنولوجية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل فى حالة تزايد وتواجد متقدمين للتصالح وإستمرار العمل خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية و زيادة عدد العاملين بها وزيادة المنافذ وفتح منافذ بالقرى للتخفيف والتيسير على المواطنين المتقدمين مع زيادة التوعية بالقانون واهميته كفرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم قبل انتهاء المدة المحدده والتى تنتهى فى ٣٠ سبتمبر الجارى بكافة القطاعات والمراكز التكنولوجية والصفحات الرسمية بأهمية التصالح ودوره فى تقنين أوضاع المخالفين لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.

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جاء ذلك خلال رئاسة لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء عماد باسيلى حكمدار المحافظة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، والعقيد شريف عبد البارى المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين والكهرباء .

وأكد محافظ البحيرة، على تكثيف كافة الأعمال والجهود الخاصة بازالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وإسترداد الأراضى أملاك الدولة مع متابعة الازالات التى تتم لمنع عودة المخالفة مرة اخرى وازالتها حتى سطح الأرض، مشيرا انه لا احد فوق القانون وسيتم تطبيق القانون على الجميع

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت استراد جميع الاراضى املاك الدولة التابعة لولاية المحافظة بنسبة 100 % بالاضافة الى إسترداد 90 % من الاراضى المتعدى عليها التابعة لولاية باقى الجهات وجارى إستردادها بالكامل

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على الاستعداد للعام الدراسى الجديد ومراجعة وصيانة اعمال الكهرباء ودورات المياه والشبابيك والأثاث وتجميل الاسوار والحدائق والأشجار وتكثيف اعمال النظافة وتوفير كافة وسائل الامن والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى الإستعداد التام لفصل الشتاء وتشكيل فرق عمل ومراجعة خطط مواجهة موسم الامطار وجميع المعدات والإنتهاء من تسليك صفايات المطر وبلاعات الصرف وكذا مراجعة جميع أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها.

أكد على أهمية مراجعة جميع محطات الصرف ومعدات مواجهه الأمطار خاصة بعد ان حققت المحافظة خلال العامين الماضيين نجاحا كبيرا فى التعامل مع موسم الامطار من خلال الاستعدادات وتوفير كافة الاحتياجات والمعدات وتدريب الاطقم عليها، والعمل على تعظيم موارد الدولة وتحقيق أقصى إستفادة وأعلى عائد منها وتنمية أصولها للمساهمة فى الإنفاق على المشروعات الخدمية وتحسين مستوى معيشية المواطنين وكذا حسن إستغلال أصول الدولة غير المستغلة لتوفير فرص العمل للشباب والمساهمة في إرتفاع معدلات التنمية الإقتصادية .

أشار إلى أن سيتم متابعة إجراءات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة وتفعيل عمل اللجان مع الإلتزام بما ورد بالقانون 144 ولائحتة التنفيذية مع سرعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين.

و أشاد المحافظ، بالجهد المشرف والدور الكبير الجارى تنفيذه بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير حياة كريمة لمواطنى تلك القرى فى كافة القطاعات

وأوضح أن تم الموافقة على تخصيص قطعة ارض بمساحة 17 قيراط تبرع من احد المواطنين لاقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بناحية البردويل التابعة لقرية أبو الشقاف بمركز حوش عيسى، وتخصيص قطعة ارض بمساحة 175 م بادكو لانشاء مكتب لمديرية الطرق والنقل عليها، بالإضافة إلى اطلاق اسم المرحوم الدكتور محمد صلاح خميس، على وحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى التخصصي للاطفال بدمسنا بابو حمص والذى وافته المنية وهو يؤدى دورة بالمستشفى، تخليدا لبطولاتهم وذكراهم.

وأشار إلي أن تم الموافقة أيضا على اطلاق اسماء الشهيد رقيب عبد الحميد مرسى حسن عبده، شهيد عمليات حربية 1973، على مدرسة كوم زمران الثانوية بالدلنجات، الشهيد عقيد أ ح رامى محمد حسنين على كوبرى المشاة الجديد اعلى السكة الحديد بايتاى البارود، الشهيد لبيب محمد ابو السعد على مدرسة محلة الامير الابتدائية بمركز رشيد، بالإضافة إلى اقامة موقف جديد على مساحة 4 فدان بايتاى البارود على قطعة الأراض املاك الدولة خلف المدرسة الثانوية الصناعية والتى كانت مقلب وسيط قديم مع سرعة البدء فى المشروع.

واوضح المحافظ، انه سيتم خلال الشهر الجارى وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى افتتاح الموقف الجديد بكوم حمادة وموقف ادكو موجها بسرعة البدء فى تنفيذ مواقف حضارية بجميع مدن ومراكز المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية بالمدن والمراكز لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لها