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حوادث

13 سبتمبر.. مفوضو الدستورية تنظر بطلان المادة 122 من قانون العمل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
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محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى ببطلان الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 و إلزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة بجلسة 13 سبتمبر.

وتنص مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانونًا.
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