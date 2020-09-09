أول رد فعل للرئيس اللبناني على العقوبات الأمريكية

وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة بإجراء اتصالات بالسفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن.





وأوضح موقع لبنان 24 أن توجهات الرئيس عون لوزير الخارجية تهدف للاطلاع على الظروف التي دعت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين .





ويُشار الي ان وزارة الخزانة الأمريكية كانت في وقت سابق قد فرضت عقوبات علي وزيرين سابقين هما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليبن لدعمهما لحزب الله اللبناني.



