برلمانى: إجراءات منع الإصابة بكورونا فى المدارس تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية

أشاد النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان بالإجراءات الإحترازية التى أعلنت عنها الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفى اليوم لمنع الإصابة بفيروس كورونا فى المدارس.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الإجراءات التى أعنت عنها وزارة الصحة تأتى فى إطار توصيات منظمة الصحة العالمية للدول لإتخاذ هذه الإجراءات فى حالة انتشار فيروس كورونا ووجود تجمعات بين المواطنين.





وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن وزارة الصحة تسير بخطى جيدة وتنفذ تعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا ، بالتنسيق مع وزارة التعليم.





كانت وزارة الصحة أعلنت خلال مؤتمر اليوم بشأن الدراسة خلال فترة كورونا عن ١٠ قواعد ذهبية حتى لا يتعرض الطلاب للإصابة بعدوى فيروس كورونا.





وجاءت أبرز النقاط متمثلة في الحرص على غسل الأيدي بشكل مستمر وترك مسافات بينية وممارسة الرياضة.





ونستعرض العشر نقاط:

أولا: ممارسة التمارين الرياضية

ثانيا: التهوية الطبيعية

ثالثا: لا للمصافحة والعناق والتقبيل

رابعا: البعد عن الأماكن المزدحمة

خامسا: تناول أطعمة صحية وأخذ قسط وفير من النوم

سادسا: في حال وقوف الطلاب في الطابور الصباحي يراعى التباعد الجسدي بمسافة آمنة

سابعا: احرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بك

ثامنا: اترك مسافة للأمان

تاسعا: اغسل يديك بالماء والصابون بشكل مستمر

عاشرا: لا تلمس حرف السلالم والأسطح إلا للضرورة