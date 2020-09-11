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محافظات

انطلاق حملات التحصين ضد الجلد العقدى للماشية بدمياط

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:59 م
انطلاق حملات التحصين
انطلاق حملات التحصين ضد الجلد العقدى للماشية بدمياط
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زينب الزغبي
بدأت مديرية الطب البيطرى بدمياط ، متمثلة في إدارة الطب الوقائي ،حملة لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار.

 ومن جانبه صرح الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط ، استمرارا  لخطة الترصد الوبائي لمرض الجلد العقدي في محافظة دمياط قام أطباء الابيدميولوجي بالتقصي بقري ادارة دمياط البيطرية ولم يتم رصد أي حالات مرضية بين الابقار . 

وأشار إلى أن مرض الجلد العقدى  هو مرض يصيب الأبقار  وينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة.و مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة “الرئة، الطحال للحيوانات المصابة.و معدل الإصابة بمرض الجلد  العقدى من5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10 %. 

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وأوضح أن هناك حملات مستمرة من قبل إدارة الطب الوقائي تطوف جميع القرى والمدن، وللتأكد من عدم وجود أى إصابات بين الأبقار وحتى اليوم لم تظهر أى حالات إصابة بين الأبقار قد أصيبت بمرض الجلد العقدى.


وطالب مربي الماشية بسرعة الإبلاغ الفورى في حالة ظهور اى أعراض على الماشية لسرعة علاجها وأن حملات التحصين مستمرة بشكل يومى.
انطلاق حملات التحصين ضد الجلد العقدى للماشية بدمياط
انطلاق حملات التحصين ضد الجلد العقدى للماشية بدمياط
انطلاق حملات التحصين ضد الجلد العقدى للماشية بدمياط
انطلاق حملات التحصين ضد الجلد العقدى للماشية بدمياط
انطلاق حملات التحصين ضد الجلد العقدى للماشية بدمياط
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