الكشف الطبى بالمجان على 1350 مواطنا في دمياط

استأنفت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد جهودها لتنظيم القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة وفقًا لما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء دمياط.





يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





من جانبها اعلنت محافظ دمياط ، انه تم تنفيذ قافلة طبية يومى الأربعاء والخميس الماضيين بقرية شرباص التابعة لمركز فارسكور والتى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "covid19" .





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واوضحت منال عوض ، انه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٥٠ متردد، وتحويل ٣٢ مريض لاستكمال العلاج بالمستشفيات فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٦ حالة.





وأشارت إلى ان القافلة الطبية قدمت جميع الاستشارات الطبية فى مجالات التثقيف الصحى ومن المقرر ان تستمر القوافل الطبية لتقديم خدمة طبية للمرضي بكافة انحاء المحافظة وقراها ومدنها.