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صندوق مصر السيادي يكشف سبب تحريف الإخوان لتصريح تصدير الكهرباء لأوروبا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، إن الغرض من تصريح تصدير كهرباء لأوروبا، هو إظهار القوي التنافسية لمصر في مجال الكهرباء وقدرتها على تصدير كهرباء للخارج.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " "إم بي سي مصر"،  أنه تم تحريف الخبر الخاص بمحصلة إنتاج الطاقة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن المنطق يقول إن مصر لديها سعة فى هذا المجال ويمكن تصديره، وما تم الوصول إليه هو سعر تنافسى بعد سنوات من العمل فى هذا المجال.

ولفت إلى أن الإعلام المضلل استغل التصريح الخاص بتصدير الكهرباء للخارج من أجل ترويج الشائعات ونشر الأكاذيب والضحك على عقول المواطن المصرى البسيط.
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