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برلمان

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مجلس الشيوخ حلقة الوصل بين البرلمان والحكومة والشعب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:32 م
خالد بدوي عضو تنسيقية
خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
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عبد الرحمن سرحان
قال خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البعض روَّج لعدم أهمية مجلس الشيوخ، وأنه يمثل عبئا على الدولة، أكثر من إضافة، لكن هذا غير صحيح تمامًا، فدور مجلس الشيوخ سيكون مختلفًا تماما وذا صلاحيات تؤهله لأن يكون إضافة كبيرة للعملية السياسية والديموقراطية.


وأضاف خالد بدوي، خلال الصالون السياسي الخامس للتنسيقية، تحت عنوان: "دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية"، أن مصر لا تبتدع مجلس الشيوخ، فهو من أقدم المجالس النيابية، وقد أسسه الخديو اسماعيل في 1866م، وهو شاهد على الحضارة المصرية.


وتابع: "مصر ليست بعيدة عن دول العالم بإدخالها لمجلس الشيوخ ضمن منظومة العمل النيابي، فهناك 173 دولة تعمل بنظام الغرفتين النيابيتين، من أصل 192 دولة أعضاء بالأمم المتحدة,


وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مجلس الشيوخ، وبعد حالة الإستقرار التي أصبحت فيها مصر، خلال السنوات الماضية، أصبح إتماما لمثلث النظام السياسي، المكون من : "الحكومة – مجلس النواب- مجلس الشيوخ".

وأوضح أن مجلس الشيوخ يعد حلقة الوصل ما بين مجلس النواب والحكومة والرئيس والشعب.
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