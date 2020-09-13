نائبة: كهربة نظم الإشارات لخطوط القطارات سيؤدي لانضباط مواعيدها

قالت النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب ، ان تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية، الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية ، ستؤدي إلي تحسين مستوي الخدمة للمواطنين.





وأضافت حلاوة ، أن إجتماع وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل اليوم لمناقشة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، هو تأكيد على إهتمام الدوله بقطاع النقل هذا القطاع الحيوي والذ يعد أحد أعمدة الإستثمار.





وتابعت حلاوة ، أن كهربة الإشارات سيكون له عائد على المواطن وأيضا الدوله وتوفير زمن التقاطر بين القطارات وإنضباط وقت الرحلة ، وتقليل الخطأ البشري الذى يؤدي فى كثير من الأحيان ويكون السبب فى الحوادث





وعقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية.





وتمت مناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة - الإسكندرية.





وأشار "الوزير"، إلى أن هذه المشروعات تشهد تقدما في معدلات التنفيذ بها خاصةً مع الأهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.





ثم ناقش الجانبان الانطلاقة الكبيرة لوزارة النقل في التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المشروعات ضمن رؤية وزارة النقل لتشجيع القطاع الخاص؛ وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أكد وزير النقل أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، مشيرا إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين بما يمكن القطاع الخاص من الدخول في مجالات النقل إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها.