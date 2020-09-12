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حوادث

تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار وزير النقل بمنع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:32 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل  الدعوي المقامة من  الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا،  ضد وزير النقل والمواصلات ، لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس، لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

وأكدت الدعوى ، قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ويعنى هذا القرار تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمون من مسافة طويلة من الصعيد ، خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج ما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر 14 ساعة.

وأضافت أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفًا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
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