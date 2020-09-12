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رياضة

عمار حمدي: أرحب بالعودة للأهلي بشرط المشاركة في المباريات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:59 م
عمار حمدي لاعب الأهلي
عمار حمدي لاعب الأهلي
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حسام الحارتي
أكد عمار حمدي لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش أنه سيعود إلي صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وقال عمار حمدي في تصريحات هاتفية لفضائية" أون تايم سبورتس"،:" الأهلي طلب عودتي بعد مباراة الزمالك وأرحب بالإنتقال في أي وقت ".

وتابع:" أرحب بالعودة للأهلي بشرط المشاركة في المباريات وعدم الإعارة داخل أحد الأندية المصرية من جديد ".

وواصل :" تلقيت عرضا من أحد الأندية التركية خلال الفترة الحالية ولكن الأهلي لم يوافق ".

وأشار عمار حمدي إلي رغبته في الإعارة إلي أحد الأندية التركية أو البيع النهائي من أجل خوض تجربة جديدة".
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