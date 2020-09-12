عمار حمدي: أرحب بالعودة للأهلي بشرط المشاركة في المباريات

وقال عمار حمدي في تصريحات هاتفية لفضائية" أون تايم سبورتس"،:" الأهلي طلب عودتي بعد مباراة الزمالك وأرحب بالإنتقال في أي وقت ".





وتابع:" أرحب بالعودة للأهلي بشرط المشاركة في المباريات وعدم الإعارة داخل أحد الأندية المصرية من جديد ".





وواصل :" تلقيت عرضا من أحد الأندية التركية خلال الفترة الحالية ولكن الأهلي لم يوافق ".





وأشار عمار حمدي إلي رغبته في الإعارة إلي أحد الأندية التركية أو البيع النهائي من أجل خوض تجربة جديدة".