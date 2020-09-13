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أخبار البلد

مواطنون عن قرارات مخالفات البناء: لا يستوي صاحب قصر مخالف مع من بني كوخ لمتابعة عمله

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
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ماجدة المهدي- هدير عبده
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، مؤتمرا صحفيا في محافظة القليوبية، بشأن آخر مستجدات قانون التصالح ومخالفات البناء، وأعلن مدبولي مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من بينها تحديد 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في الريف، بالإضافة إلى خصم 25 % حال سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء دفعة واحدة.


رصدت عدسة صدى البلد أراء بعض المواطنين حول تلك القرارات الجديدة الخاصة بملف التصالح بشأن مخالفات البناء.

وأضاف عاطف فوزي الى أن رئيس الوزراء بإتخاذ هذه القرارات ييسر كثيرا على المواطنين، لافتا الى ان القانون لم يكن مفهوما عندما صُدر ولكن رئيس الوزراء ساهم في إزالة الغموض بشأن هذا القانون.

وأكد سيد محمد على انه من ضمن المخالفين ولكن الحكومة اتخذت قرارات واجراءات على أرض الواقع يسرت علينا كثيرا التصالح مع الدولة، مضيفا انه بالفعل قام باجراءات التصالح وحصل على الاوراق التي تمنع ازالة العقار الذي تم التصالح مع الدولة بشأنه.

وأشار عبدالسميع مرسي الى انه يتفق تماما مع الدولة في اتخاذ مثل هذه القرارات ولكن مع تعقيب واحد منه وهو مراعاة البعد الاجتماعي للأفراد فيجب عدم مساواة من بني قصرا مخالف مع من بني كوخ بسيط وسط أرضه الزراعية لمتابعة عمله.
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