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محافظات

أجهزة تعويضية وسماعات طبية من جمعية الأورمان لغير القادرين فى الفيوم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:16 م
صرف الأجهزة التعويضية
صرف الأجهزة التعويضية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وفى إطار خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة غير القادرين قامت بتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وسماعات طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، مؤكدًا تسليم (826) جهازا تعويضيا، و (244) سماعة طبية، وأنه يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية .


وأشار إلى أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية ، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.


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وأكد شعبان أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة فى صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .


و الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد  15,038جهازتعويضي  وعدد 6,840 سماعه طبية .

 

أجهزة تعويضية وسماعات طبية من جمعية الأورمان لغير القادرين فى الفيوم
أجهزة تعويضية وسماعات طبية من جمعية الأورمان لغير القادرين فى الفيوم
أجهزة تعويضية وسماعات طبية من جمعية الأورمان لغير القادرين فى الفيوم
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