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محافظات

الغردقة تستعد لمواجهة الأمطار والسيول بتطهير المخرات والبرابخ

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:37 م
تطهير مخرات السيول
تطهير مخرات السيول
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إبراهيم جادالله

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة عن تطهير البرابخ ومخرات السيول بالمناطق المختلفة بمدينة الغردقة، استعدادًا لموسم السيول، حيث تأكدت لجنة من حي شمال الغردقة برئاسة اللواء حامد أحمد حامد رئيس حى شمال من عملية تطهير البرابخ ومخرات السيول بمدينه الغردقة.


من جانبه قال اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة إنه تم تطهير وتجهيز البرابخ والممرات بالتنسيق مع غرفة عمليات متابعة الأزمات والكوارث، كما تم تجهيز خرائط لمخرات السيول وسجل لجميع تليفونات جهات الاتصال من إدارات خدمية للمدينة المشاركة في حالة حدوث أي ظرف طارئ.


واضاف رئيس مدينة الغردقة أنّه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة بمناطق متفرقة بمدينة الغردقة وسيتم تجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة.


وشدد رئيس المدينة لقيادات مجلس المدينة على ضرورة اتخاذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول وتجهيز مطابق صرف الأمطار وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمررو على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

الغردقة تستعد لمواجهة الأمطار والسيول بتطهير المخرات والبرابخ
الغردقة تستعد لمواجهة الأمطار والسيول بتطهير المخرات والبرابخ
الغردقة تستعد لمواجهة الأمطار والسيول بتطهير المخرات والبرابخ
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