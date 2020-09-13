AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير أمن معلومات يحذر: لا تحتفظ برسائل على الماسنجر أو الواتس

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:36 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إنه يجب عدم الاحتفاظ بأي رسائل شات في الماسنجر أو الواتس، ويجب حذفها كل يوم، مؤكدا أنه حال تصليح الهاتف عند أي محل من الممكن أن يتم استعمال كل ما على التليفون.

وأضاف "حجاج"، أثناء لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأجهزة الأكثر أمنًا لحفظ البيانات والصور، هي الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت.

ولفت إلى أنه حال فتح حساب “الجي ميل” يتم الاطلاع على كل محتويات الهاتف، مؤكدا أنه لا يمكن حذف أي معلومات من على الإنترنت بنسبة 100%، وتوجد برامج يمكنها استرداد ما تم حذفه.

وأكد خبير أمن المعلومات، إنه يجب تأمين كل حسابات السوشيال ميديا بالمصادقة الثنائية أو بالكود، محذرا من البوح بأرقام الكود لأي أحد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير أمن معلومات: التيك توك والفيسبوك يتجسسان على الهواتف المحمولة..فيديو

نشرة أخبار التوك شو.. مقترح برلماني بشأن إيجار الشقق المغلقة.. الري تؤكد: الوزارة مسئولة عن الشق الفني لمفاوضات سد النهضة.. والتنمية المحلية توقف تراخيص البناء 6 أشهر في هذه المحافظات

بعد شنق طفل المطرية.. خبير أمن معلومات يحذر من تيك توك والسوشيال ميديا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. بيل جيتس يصف صفقة شراء تطبيق تيك توك بالتفاحة المسمومة.. وجوجل تزيل 2596 قناة صينية

تويتر يسبب كارثة.. خبير أمن معلومات يكشف عن أساليب الجماعات الإرهابية لنشر الأكاذيب

استحداث فيديوهات من العدم.. خبير أمن معلومات يفضح ألاعيب اللجان الإلكترونية الإرهابية

ترشيحاتنا

طلب صورا عارية من الفتيات.. المخرج محمد سامي يتقدم ببلاغ ضد منتحل صفته

إمبراطور المخدرات.. ضبط متهم بحوزته ٢٣ كيلو استروكس وشادو في إمبابة

أحمد سعد يجري عملية تجميل.. شاهد الفرق قبل وبعد

بمناسبة عودة الشيخ حمدان بن راشد.. رسالة عاجلة من ولي عهد الكويت لــ حاكم دبي

الداخلية السعودية: هؤلاء لهم حق الدخول والخروج من المملكة رغم قيود كورونا

مسرح عمليات.. نداء عاجل من الجيش الكويتي للصيادين ومرتادي البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة

تحذير جديد من هاني الناظر بشأن الكمامة.. ماذا قال؟

أسعار MINI ميني 2020 في مصر