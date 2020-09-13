خبير أمن معلومات يحذر: لا تحتفظ برسائل على الماسنجر أو الواتس

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إنه يجب عدم الاحتفاظ بأي رسائل شات في الماسنجر أو الواتس، ويجب حذفها كل يوم، مؤكدا أنه حال تصليح الهاتف عند أي محل من الممكن أن يتم استعمال كل ما على التليفون.





وأضاف "حجاج"، أثناء لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأجهزة الأكثر أمنًا لحفظ البيانات والصور، هي الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت.





ولفت إلى أنه حال فتح حساب “الجي ميل” يتم الاطلاع على كل محتويات الهاتف، مؤكدا أنه لا يمكن حذف أي معلومات من على الإنترنت بنسبة 100%، وتوجد برامج يمكنها استرداد ما تم حذفه.





وأكد خبير أمن المعلومات، إنه يجب تأمين كل حسابات السوشيال ميديا بالمصادقة الثنائية أو بالكود، محذرا من البوح بأرقام الكود لأي أحد.



