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أخبار العالم

للتخلص من اللاجئين .. بريطانيا تتجه للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لسحب المملكة المتحدة من قوانين حقوق الإنسان الأوروبية الأساسية، مما قد يسهل ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء.


وأضافت أنه يقال إن جونسون وحزب المحافظين يفكرون في الانسحاب من العناصر الرئيسية لقانون حقوق الإنسان (HRA) ، حيث يواجه رئيس الوزراء رد فعل عنيفا على تشريعاته الجديدة التي من شأنها أن تلغي اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".


وقالت صحيفة "تليجراف" إن رئاسة الوزراء تبحث في طرق لتغيير القوانين التي تحمي طالبي اللجوء من خلال وقف عمليات الترحيل، إلى جانب تشريعات جديدة تجعل من الصعب محاكمة الجنود البريطانيين على الجرائم المزعومة المرتكبة في الخارج.


أصبحت HRA جزءًا من القانون البريطاني في أواخر عام 1998 في محاولة لتضمين عناصر التشريع المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).


وورد أنه تم بالفعل إجراء مواجهة لقوانين حقوق الإنسان، ومن المقرر الكشف عن نتائجها في الأسابيع المقبلة.


كان بيان المحافظين قد وعد بـ "تحديث" القانون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لكن المفاوضين في بروكسل يريدون من المملكة المتحدة الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كجزء من شروط صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المسؤولين البريطانيين زعموا أنها مسألة "سيادة" ورفضوا.


يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء لدفع مشروع قانون من شأنه أن يمزق أجزاء من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والتي اعترفت الحكومة بأنها قد تنتهك القانون الدولي.


يواجه جونسون انتقادات متزايدة من الأحزاب المختلفة وتمردًا من حزب المحافظين بسبب خططه، والتي من شأنها أن "تتراجع" عن أجزاء من الصفقة المتعلقة بأيرلندا الشمالية.


وحذر وزير عدل حكومة الظل اللورد فالكونر من أن:"المستقبل الذي تنتهك فيه (المملكة المتحدة) التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتخرج من حماية حقوق الإنسان هو مستقبل سيئ للغاية".

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