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توك شو

إنبي ينفي تلقي محمود جاد عروضا.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:17 م
محمود جاد، حارس مرمى
محمود جاد، حارس مرمى انبي
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اسراء صبري
قال زكريا السيد، رئيس نادي انبي، إن نادي انبي تقدم بطلب للنادي الأهلي من أجل مد إعارة  محمد شريف لموسم أضافي، وحتى الأن لم يتم تحديد الأمر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن النادي سدد المبلغ الخاص بتجديد إعارة اللاعب كريم فؤاد لموسم أخر، وشدد على أن حلمي طولان يعد من أفضل المدربين المتواجدين حاليا.

وأكمل: حلمي طولان مستمر مع الفريق للموسم القادم، وفيما يخص محمود جاد، أوضح أن حتى الآن لا يوجد أي عروض مقدمه له، مشددا على ان عقد اللاعب مستمر لمدة 3 سنوات.
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