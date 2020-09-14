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من 15 إلى 25%.. الإسكان تعلن تخفيض مقابل التصالح للمدن الجديدة.. شاهد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
تخفيض مقابل التصالح
تخفيض مقابل التصالح بالمدن الجديدة
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اسراء صبري
قالت نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن قرار وزير الإسكان الخاص بتخفيض مقابل التصالح بمخالفات البناء فى المدن الجديدة من 15 لـ 25%، جاء نتيجة المتابعة التي قامن بعا اللجنة المكلفة من مصطفى مدبولي.

وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن اللجنة بتقوم تحت إشراف وزير الإسكان وذلك للرد على استفسارات قانون التصالح، مشيرة إلى وجود مطلب من قاطنى المدن الجديدة، وذلك من اجل تخفيض قيمة متر التصالح كباقي المحافظات.

وأكملت: وزير الإسكان استجاب للمطلب، حيث أصدر قرار بتخفيض قيمة متر التصالح في المدن الجديدة من 15 % إلى 25 % مع مراعاة المستوى العمرانى بالمدن الجديدة، مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد هم الأعلى من حيث توافر الخدمات والمستوى العمراني، بالتالي تم تخفيض القيمة إلى 15%.

وفيما يخص الشروق والعبور والعبور الجديدة ودمياط الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر تم تخفيض قيمة التصالح بهم إلى 20%، مشيرة إلى أن وباقى المدن الجديدة مثل 15 مايو وبدر وسفنكس الجديدة تم تخفيضها إلى 25%.

وأضافت ان المسطح والجراج يتم تطبيق عليهم القيمة المخفضة المطبقة على المدن الجديدة، معقبة : من الغد سيتم تطبيق قرار تخفيض القيمة للمدن الجديدة.
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