من 15 إلى 25%.. الإسكان تعلن تخفيض مقابل التصالح للمدن الجديدة.. شاهد

قالت نفيسة هاشم،

مطلب من قاطنى المدن الجديدة، وذلك من اجل تخفيض قيمة متر التصالح كباقي المحافظات.



وأكملت: وزير الإسكان استجاب للمطلب، حيث أصدر قرار بتخفيض قيمة متر التصالح في المدن الجديدة من 15 % إلى 25 % مع مراعاة المستوى العمرانى بالمدن الجديدة، مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد هم الأعلى من حيث توافر الخدمات والمستوى العمراني، بالتالي تم تخفيض القيمة إلى 15%.



وفيما يخص الشروق والعبور

والعبور الجديدة ودمياط الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر

و6 أكتوبر تم تخفيض قيمة التصالح بهم إلى 20%، مشيرة إلى أن

وباقى المدن الجديدة مثل 15 مايو وبدر وسفنكس الجديدة تم تخفيضها إلى 25%.



وأضافت ان المسطح والجراج يتم تطبيق عليهم القيمة المخفضة المطبقة على المدن الجديدة، معقبة : من الغد سيتم تطبيق قرار تخفيض القيمة للمدن الجديدة.