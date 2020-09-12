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ليس عقابا.. برلماني: قانون التصالح فرصة ذهبية للمواطنين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:17 م
النائب محمد عطية
النائب محمد عطية الفيومي
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حمزة شعيب
أكد النائب محمد عطية الفيومي عضو  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح هو فرصة ذهبية لجميع المصريين.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، أن التسهيلات الحكومية التي تقدم عليه بشكل يومي من القيادة السياسية والحكومة، والتي كان آخرها تعميم رسم الـ50 جنيهًا للتصالح في الريف، تؤكد جدية الدولة في الإصلاح، وردع كل صور البناء العشوائي في مصر.

ونوه عضو لجنة الإدارة  المحلية بمجلس النواب إلى أنه رغم كل ما أحيط حول قانون التصالح من شائعات ولغط إلا أن المواطنين  لمسوا تسيهلات الحكومة وحرصها على التعامل برفق مع الأهالي بجميع المحافظات.

ولفت إلي أن البناء العشوائي في مصر خطر يهدد الدولة، وعلى المواطنين أن يدركوا أن قانون التصالح ليس عقابًا ولكنه فرصة لتقنين الأوضاع والاستقرار.
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