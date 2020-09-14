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حوادث

بها طلقات نارية..العثور على جثة عامل بجوار كمين المفارق بنجع حمادى

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:40 م
جثة
جثة
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يوسف رجب

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة عامل بها طلق ناري بجوار كمين المفارق بمدخل نجع حمادى الغربى.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور على جثة محمد محمود عبدالستار، ٢٧ عام، عامل.

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من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، و ضبط الجانى والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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