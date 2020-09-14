AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمر السومة يقود تشكيل أهلي جدة لملاقاة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:46 م
عمر السومة
عمر السومة
Advertisements
إسماعيل محمود

أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره الشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: لوكاس ليما - طلال عبسي - عبد الباسط هندي - عبد الله حسون.

خط الوسط: ماركو مارين - عبد الرحمن غريب - علي الأسمري - محمد المجحد - سلمان المؤشر.

خط الهجوم: عمر السومة.

يذكر أن نادي الوحدة المتواجد في تلك المجموعة انسحب رسميًا من المسابقة، بسبب إصابات فيروس كروونا في فريقه.

ويحتل نادي أهلي جدة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهلي جدة يعتزم إجراء تعديلات على قائمة بطولة دوري أبطال آسيا

أخبار الرياضة السعودية.. نجم الجزائر يكشف حقيقة هروبه من الشباب.. وأهلي جدة يعتزم إجراء تعديلات على قائمة بطولة دوري أبطال آسيا

قبل استئناف مبارياته.. تعرف على أغلى 10 لاعبين في الدوري السعودي

عمر السومة يقود أهلي جدة أمام الحزم في الدوري السعودي

ديربي جدة.. الاتحاد يحاول تجنب الهبوط أمام الأهلي في الدوري السعودي

ديربي جدة.. تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في الدوري السعودي

ترشيحاتنا

سكان عمارة الشربتلي بعد عودتهم: لو كل وزارة فيها زي "كامل الوزير" هنبقى أحسن دولة..فيديو

بعد بن شرقي وأوناجم.. انتقال بانون لـ الأهلي يفجر ثورة غضب في المغرب

الإحصاء: كورونا أصاب 100 ألف و708 أشخاص في مصر.. وشفاء 81.9% حتى 12 سبتمبر

قطع المياه عن مناطق في التجمع والرحاب اعتبارا من غد

أميرتى.. شاهد أحدث ظهور لـ عمرو جمال برفقة ابنته

فيديوجراف.. قصة شاب التقط صورة سيلفي داخل النعش ومات بعدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجرئ .. لطيفة تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها

كنز مضادات الأكسدة.. سر أهمية الأطعمة الحمراء للجسم