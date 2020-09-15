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فن

شاهد.. محمد نور يستعرض عضلاته بتمارين رياضية شاقة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:31 م
محمد نور
محمد نور
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محمد بدران

نشر الفنان محمد نور فيديو جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر محمد نور أثناء ممارسته التمارين الرياضية الشاقة في الجيم، وعلق على الصورة قائلًا: "مساء التفأول والسعادة علي كل حابيبي, شويه رياضه كده عالماشي"

حققت أغنية "جاني في ملعبي" للفنان محمد نور، نجاحا كبير جدًا، حيث تخطت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".


وتقول كلمات الأغنية: "جاني ف ملعبي.. جميل والنبي.. عينيه فضحاه.. ويداري ليه بقى.. قمر م السما.. لوحة مجسمة.. صداع من كتر السمسمة.. كلامه دندنة ورقة وغنا.. بقولكم  ايه ده جايلي انا.. تبان لهفته.. ف شوق نظرته.. وشكله جريء.. اوي حضرته.. جاني بيبتسم موديل يترسم.. جمال فتان.. عايز فنان.. جاني ف حتتي.. وجت فرصتي.. اسيبه ازاي.. ده على جثتي".


"جاني في ملعبي" إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، إخراج بتول عرفة، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر أنور.



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