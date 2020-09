شاهد.. محمد نور يستعرض عضلاته بتمارين رياضية شاقة

View this post on Instagram

مساء التفأول والسعادة علي كل حابيبي (شويه رياضه كده عل ماشي ) ⚡️⚡️سعيد جدا بردو أفعالكم علي اغنيه جاني في ملعبي وانا عموما بنزل كل الفيديوهات ❤️❤️❤️ جاني ف ملعبي جميل والنبي عنيه فضحاه ويداري ليه بقي قمر م السما لوحه مجسمه صداع من كتر السمسمااااااااااا خطر نضرته قمر ضحكته وقلبي ازاي يداري فرحته عنيه مقربه عمل كهربا يا أهلا بيه يا ١٠٠ مرحبا