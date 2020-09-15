حكم قول "حسبي الله ونعم الوكيل".. الأزهر يجيب.. فيديو

قال الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن قول حسبي الله ونعم الوكيل في حال التعرض للظلم ليس حراما فهي كلمة محمودة ولا حرج فيها شرعا.









وأضاف العماوي، في البث المباشر لموقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر للفتوى، أن الشخص إذا دعا بها على آخر ولم يكن ظالمًا له؛ لا شيء عليه وتحسب من سبيل الذكر، أما إذا كان الشخص الذي دعا عليه قد ظلمه بالفعل؛ فالله – سبحانه وتعالى- يقص له مما ظلمه أو يعفو عنه لما قد يعلمه عنده من نية حسنة أو حسن خاتمة.





وأشار إلى أن معنى قوله « حسبنا الله» أي: الله كافينا، و «نعم الوكيل» تعني: وكلناه فى جميع أمورنا، مختتمًا أنه لا بأس فى تكرارها مع تجريدها من اسم من ظلم.





فوائد حسبي الله ونعم الوكيل



