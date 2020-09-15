AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم قول "حسبي الله ونعم الوكيل".. الأزهر يجيب.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:57 م
حكم قول حسبي الله
حكم قول "حسبي الله ونعم الوكيل".. الأزهر يجيب
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن قول حسبي الله ونعم الوكيل في حال التعرض للظلم ليس حراما فهي كلمة محمودة ولا حرج فيها شرعا.


وأضاف العماوي، في البث المباشر لموقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر للفتوى، أن الشخص إذا دعا بها على آخر ولم يكن ظالمًا له؛ لا شيء عليه وتحسب من سبيل الذكر، أما إذا كان الشخص الذي دعا عليه قد ظلمه بالفعل؛ فالله – سبحانه وتعالى- يقص له مما ظلمه أو يعفو عنه لما قد يعلمه عنده من نية حسنة أو حسن خاتمة.

وأشار إلى أن معنى قوله « حسبنا الله» أي: الله كافينا، و «نعم الوكيل» تعني: وكلناه فى جميع أمورنا، مختتمًا أنه لا بأس فى تكرارها مع تجريدها من اسم من ظلم.

فوائد حسبي الله ونعم الوكيل

١- دفع السّوء والأذى، فقد اجتمع المسلمون في حمراء الأسد بعد غزوة أحد فحاول المنافقون تثبيط هممهم عن ذلك بقولهم إنّ النّاس قد جمعوا لكم، فكان جوابهم ترديد عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل ليكون نتيجة ذلك بفضل الله ونعمته ومنّه أن انقلب المسلمون إلى أهليهم وذراريهم لم يمسسهم سوءٌ أو أذى. 

٢- كسب رضا الرّحمن جلّ وعلا، فالله سبحانه وتعالى يحبّ العبد الذي يدعوه ويكل أمره إليه وحده فيرضى على العبد لأجل ذلك فيمنّ عليه برحمته وكرمه ويرفع له في درجاته عنده. 

٣- بثّ الرّعب والخوف في نفوس الظّالمين والأعداء، فالمسلم وحينما يردّد قول هذا الذّكر أمام مسامع الظالمين تراهم يرتعدون لذلك بسبب تأثير ترديد هذا الذّكر على مسامعهم، ولما في كلماته من قوّة العقيدة وعظيم التّوكل على الله تعالى واليقين بقوّته وحوله وقدرته على الظّالمين. 

٤- كفاية الهموم والغموم والأخطار والمخاوف وصرف السوء والأعداء. 

٥- حفظ الله ورعايته ومن ثم السعادة في الدنيا والآخرة.  

٦- الفرج وتيسير الأمور واستجلاب الرزق. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل دعاء الزوجة على زوجها الظالم مستجاب؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز دعاء الزوجة على زوجها الظالم بقول حسبي الله ونعم الوكيل؟

حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل في شخص معين.. مستشار المفتي يجيب

هل يجوز القول بأن المرض عقوبة من الله؟.. مستشار المفتي يجيب

زوجي يتحدث مع الفتيات ولا أستطيع مسامحته.. ماذا أفعل؟

6 فوائد عظيمة لـ «حسبي الله ونعم الوكيل».. تعرف على شروط الدعاء بها

ترشيحاتنا

6 أشهر حبسًا وغرامة 30 ألف جنيه| الرئيس السيسي يصدق على عقوبات التنمر

ليلى زاهر تستعيد ذكريات عطلتها الصيفية .. شاهد

المقاولون العرب ينتظر رد مدافع الزمالك لحسم انتقاله إلى ذئاب الجبل

بعد صدامه مع أحمد فتحي.. آخر تطورات حالة محمود رزق مدافع الاتحاد

مصدر بالمقاصة: محمد إبراهيم يفضل الانتقال إلى الأهلى عن بيراميدز

في عيد ميلاده الـ36.. مراحل ومحطات فارقة في حياة الأمير هاري الابن الأصغر للأميرة ديانا

AdvertisementS

الأهلي ينتهي من ضم 3 صفقات للموسم الجديد ويطارد البلايلي وإبراهيم

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

شائعة ليس لها تبرير .. الحكومة تنفي غلق الكافيهات والمقاهي |فيديو

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

تحويلات بالدولار وفيديو إباحي .. قصة هدير الهادي من التيك توك إلى السجن

هل فقد القطبان الهيبة؟ .. 7 لاعبين يرفعون شعار " لا أهلي ولا زمالك " في الميركاتو الصيفي

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيلي الصينية تطرح سيارة جديدة في الأسواق.. فيديو وصور

جمس تعلن موعد طرح gmc hummer الكهربائية.. فيديو وصور

بتصميم تخيلي .. شاهد فورد ford f150 الكهربائية بالكامل