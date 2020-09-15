حكم قول "حسبي الله ونعم الوكيل".. الأزهر يجيب.. فيديو
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:57 م
حكم قول "حسبي الله ونعم الوكيل".. الأزهر يجيب
قال الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن قول حسبي الله ونعم الوكيل في حال التعرض للظلم ليس حراما فهي كلمة محمودة ولا حرج فيها شرعا.
وأضاف العماوي، في البث المباشر لموقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر للفتوى، أن الشخص إذا دعا بها على آخر ولم يكن ظالمًا له؛ لا شيء عليه وتحسب من سبيل الذكر، أما إذا كان الشخص الذي دعا عليه قد ظلمه بالفعل؛ فالله – سبحانه وتعالى- يقص له مما ظلمه أو يعفو عنه لما قد يعلمه عنده من نية حسنة أو حسن خاتمة.
وأشار إلى أن معنى قوله « حسبنا الله» أي: الله كافينا، و «نعم الوكيل» تعني: وكلناه فى جميع أمورنا، مختتمًا أنه لا بأس فى تكرارها مع تجريدها من اسم من ظلم.
فوائد حسبي الله ونعم الوكيل
١- دفع السّوء والأذى، فقد اجتمع المسلمون في حمراء الأسد بعد غزوة أحد فحاول المنافقون تثبيط هممهم عن ذلك بقولهم إنّ النّاس قد جمعوا لكم، فكان جوابهم ترديد عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل ليكون نتيجة ذلك بفضل الله ونعمته ومنّه أن انقلب المسلمون إلى أهليهم وذراريهم لم يمسسهم سوءٌ أو أذى.
٢- كسب رضا الرّحمن جلّ وعلا، فالله سبحانه وتعالى يحبّ العبد الذي يدعوه ويكل أمره إليه وحده فيرضى على العبد لأجل ذلك فيمنّ عليه برحمته وكرمه ويرفع له في درجاته عنده.
٣- بثّ الرّعب والخوف في نفوس الظّالمين والأعداء، فالمسلم وحينما يردّد قول هذا الذّكر أمام مسامع الظالمين تراهم يرتعدون لذلك بسبب تأثير ترديد هذا الذّكر على مسامعهم، ولما في كلماته من قوّة العقيدة وعظيم التّوكل على الله تعالى واليقين بقوّته وحوله وقدرته على الظّالمين.
٤- كفاية الهموم والغموم والأخطار والمخاوف وصرف السوء والأعداء.
٥- حفظ الله ورعايته ومن ثم السعادة في الدنيا والآخرة.
٦- الفرج وتيسير الأمور واستجلاب الرزق.