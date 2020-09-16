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منوعات

الأمير وليام وكيت ميدلتون يفاجئان المواطنين بكعك من صنع أيديهما.. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
حاول دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت ميدلتون، أن يصنعا الكعك، و لكن هذه المرة بأيديهم، ليوزعاه على المواطنين أثناء زيارتهم إلى شرق لندن.

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، زار الزوجان أحد المطاعم الشهيرة في لندن، كنوع من أنواع المشاركة مع المواطنين في الشارع، ضمن واجبهم لتوعية المواطنين في التعامل مع جائحة فيروس كورونا . 

كما زار الثنائي العديد من الأماكن المتفرقة في لندن ، أبرزها مركز لندن الإسلامي، حيث تجاذبا أطراف الحديث مع الموظفين والمتطوعين حول الأشهر الستة الماضية.

وارتدت كيت، فستانًا أحمر اللون، وحذاء أسود، و كانت أنيقة كعادتها، و تبدو كالأميرات في مظهرها، و تتحدث مع المواطنين ببساطة كما كانت تفعل والدة زوجها الراحلة، الأميرة ديانا . 

وخلال جولتهما تلك، ارتدى الأمير وليام وكيت ميدلتون، أقنعة للوجه؛ تنفيذا لتعليمات الحكومة، واتجها إلى مطعم، وصنعا الخبز والكعك للمواطنين سويا، وتشاركا أطراف الحديث مع العمال، واستمعا للمشاكل التي واجهتهم أثناء الجائحة . 
الأمير وليام وكيت ميدلتون يفاجئان المواطنين بكعك من صنع أيديهما.. صور
الأمير وليام وكيت ميدلتون يفاجئان المواطنين بكعك من صنع أيديهما.. صور
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