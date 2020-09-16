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فن

اخبار الفن .. سر غضب ريم البارودي من التعليق البذيء المنسوب لها ضد أحمد سعد .. وأول ظهور لـ حمو بيكا بعد الزواج

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:03 م
ريم البارودي
ريم البارودي
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تصدر الفنان أحمد حلمي تريند موقع "يوتيوب" لليوم الثاني على التوالي بعد عرض حلقته من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

وجه مطرب المهرجانات  حمو بيكا  رسالة رومانسية لزوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

احتفل المخرج طارق العريان بعقد قران المنتج موسى عيسى ، ابن شقيقته، والذي اقيم في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.

أعلن الفنان بهاء سلطان عن فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزك" المملوكة للمنتج نصر محروس.




غضبت الفنانة ريم البارودي من التعليق البذىء المنسوب لها ضد زوجها السابق الفنان أحمد سعد، عقب إجرائه عملية تجميل، وهو التعليق الذي نفته لاحقا عبر ستوري حسابها في "إنستجرام".

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