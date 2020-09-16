أحمد موسى يعرض صورة لـ المتآمرين والخونة | شاهد

عرض الإعلامى أحمد موسى، صورة تجمع تميم بن حمد أمير قطر ، ورجب طيب أردوغان رئيس تركيا، والهارب محمد على ومجموعة كبيرة من المجرمين الإرهابيين ، وكتب عليها المتآمرين و الخونة.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجماعات الإرهابية طوال الوقت تتحدث عن مصر بالكذب.





ولفت أحمد موسى إلى أن تلك الجماعات الإرهابية تشكك دائمًا في كل ما يتم فى مصر من انجازات، ويحرضون على الدمار والإرهاب.





وأشار أحمد موسى إلى أن تلك الجماعة الإرهابية تريد الدمار لمصر وقتل المواطنين، مؤكدا أن قطر وتركيا تمول تلك الجماعات الإرهابية التى تخرب.