تعرف على خطوط سير أتوبيسات نقابة المحامين بين المحاكم

ننشر خطوط سير أتوبيسات نقابة المحامين التي تنقل المحامين بين المحاكم، وتتكون من 16 خطًا، لتسهيل مهمة أعضاء الجمعية العمومية، ولتوفير وسيلة مواصلات جيدة.





واوضحت النقابة خطوط السير الخاصة بها بعد طلب العديد من المحامين، بمعرفة جميع خطوط سير النقابة العامة في القاهرة الكبرى، ونعرض فيما يلي بيان بجميع خطوط النقابة العامة، ومواعيدها.





وتعمل النقابة العامة للمحامين، على تحسين خدمة نقل السادة المحامين، وتوفير سبل الراحة لهم، وهذا ما يظهر في اعتماد الأستاذ حسين الجمال أمين عام النقابة، للعديد من طلبات الأساتذة بمد خطوط سير جديدة أو تحويل الخطوط بين المحاكم بعد التأكد من تحقيقها لأغراض سبل الراحة لجميع الأساتذة.



