صلاح حسب الله: تأكيد "جولد مان ساكس" على قوة الاقتصاد المصري شهادة نجاح جديدة لمصر

اعتبر الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب تأكيد مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية وهى إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية بأن اقتصاد مصر لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن مصر حققت نجاحا مثيرا للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاقى أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى مع الحكومة المصرية بمثابة شهادة نجاح عالمية جديد لمصر وتؤكد ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع انحاء البلاد.





وقال "حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم ان مصر قدمت للعالم كله تجربة متفردة وغير مسبوقة عالميا ففى الوقت الذى حققت فيه نجاحات كبيرة فى أشرف وأنبل معركة تخوضها ضد الارهاب والارهابيين نيابة عن العالم تسير بخطى ثابتة وناجحة فى تحقيق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى مشيدا بتأكيد جولدمان ساكس فى تقريرها بأن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى وأن الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية قد ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد اضافة الى تأكيد المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصرى سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدى فى ظل التوقعات بتوالى التدفقات الداخلة إلى البلاد وأن ارتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.





وتوقع الدكتور صلاح حسب الله تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر خلال المرحلة القادمة بعد أن أصبحت مصر مهيأة لجذب الاستثمارات فى ظل مشروعات البنية الاساسية وشبكة الطرق القومية الكبرى ومشروعات الانفاق والكباري التى نفذتها مصر فى جميع انحاء البلاد بصفة عامة وداخل سيناء بصفة خاصة لربطها بالوادى والدلتا، مؤكدا ان ذلك الامر هو الطريق الرئيسى لجذب الاستثمارات لمصر وإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها.





كما توقع الدكتور صلاح حسب الله حدوث تغيير كبير داخل التركيبة السكانية لمصر من خلال جذب العاصمة الادارية الجديدة وسيناء ومنطقة قناة السويس ومنطقة الساحل الشمالى والوادى الجديد للمواطنين من الباحثين عن فرص العمالة الحقيقية داخل هذه المناطق الواعدة التى ستكون من أهم المناطق الاستثمارية داخل مصر موجها التحية للدولة التى نجحت ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى فى تشييد المشروعات القومية الكبرى داخل هذه المناطق ومدها بجميع مشروعات البنية الاساسية والتحتية.