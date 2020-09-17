الأحد.. بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجُدد في جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب المرشحين للالتحاق بالفرق الأولى بمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١، والذي سيبدأ يوم الأحد القادم الموافق ٢٠ سبتمبر الجاري ويستمر حتى ١٤ أكتوبر القادم.





وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، أنه على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار بطاقة الترشيح الخاصة بهم، ونموذج استمارة الكشف الطبي المرفقة علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الإعلامي للجامعة، مشيرًا إلى ضرورة ملء الاستمارة عن طريق كتابة اسم الطالب كاملًا واسم الكلية وارفاق صورة شخصية.





بالإضافة إلى التوجه إلى الكشف الطبي في الموعد والمكان المحدد وفقًا للجدول الزمني المعلن لكل كلية.





وأوضح الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم وضع عدة ضوابط لمنع الزحام والتكدس للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات علي عدة أيام، إضافة إلى أنه سيتم تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية أثناء توقيع الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، مؤكدًا على ضرورة ارتداء الطالب الكمامة الطبية ومراعاة التباعد وتجنب التجمعات.





َواكد "محمود" ، أنه تم تخصيص يوم الأحد الموافق ٢٠ سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي علي "طالبات" كليات الهندسة، الطب البيطرى، وذلك بمقر الكليتين بالجامعة الجديدة، وأيضًا طالبات الطب البشري بمقر الإدارة الطبية بالجامعة القديمة، أما بالنسبة للطلاب سيتم الكشف الطبي لهم يوم الاثنين ٢١ سبتمبر بنفس الأماكن السابقة، مضيفًا أن تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ سبتمبر لطلاب وطالبات كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.





واشار نائب رئيس الجامعة إلى ان توقيع الكشف الطبي علي "طالبات" كلية الصيدلة بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة، أما "طلبة" الصيدلة في اليوم التالي الأربعاء ٢٣ من نفس الشهر، موضحًا أنه تم تقسيم طلاب كلية التربية علي ٣ أيام، بحيث يخصص يوم ٢٣ سبتمبر "للطلبة" بمقر الإدارة الطبية بالحرم الجديد، أما "طالبات" كلية التربية مقسمين علي يومي الخميس والأحد ٢٤ و ٢٧ سبتمبر بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وكذلك طلاب كلية العلوم سيتم الكشف الطبي لهم بمقر الإدارة الطبية بالجامعة القديمة يومي الخميس ٢٤ سبتمبر" للطالبات" والأحد ٢٧ من نفس الشهر "للطلبة".





كما تم تحديد يوم الاثنين ٢٨ سبتمبر "للطالبات"، ويليه يوم الثلاثاء "للطلبة" بكليات الآثار والألسن والتمريض بالإدارة الطبية بالحرم الجديد والقديم، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الطلاب الجدد بكلية الآداب إلى ٤ أيام متتالية، بحيث يخصص يومي الأربعاء والأحد ٣٠ سبتمبر و٤ أكتوبر "للطالبات"، أما يومي الخميس والاثنين ١ و ٥ أكتوبر "للطلبة"، وذلك بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة.





أما المعهد الفني للتمريض فقد تم تحديد يومي الأربعاء ٣٠ سبتمبر للطالبات والخميس الأول من أكتوبر للطلبة بمقر الجامعة القديم، وبالنسبة لكلية التكنولوجيا والتعليم سيبدأ الكشف الطبي يوم الأحد ٤ أكتوبر "للطالبات" ويليه الاثنين "للطلبة" بمقر الجامعة القديم، وذكر انه تم تقسيم طلاب كلية التجارة ٤ أيام، بحيث يكون يومي الثلاثاء والأحد ٦ و ١١ من أكتوبر "للطالبات"، ويومي الأربعاء الاثنين ٧ و ١٢ من نفس الشهر "للطلبة"، وذلك بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة.





وأخيرًا سيتم توقيع الكشف الطبي علي طالبات كليتي الحقوق والزراعة يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر، ويليه الأربعاء للطلبة، لافتًا إلى أن تم تحديد يوم الخميس ١٥ من أكتوبر للطلاب المتخلفين عن المواعيد المعلن عنها.



