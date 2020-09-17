AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب الله خطر عالمي| أمريكا تفضح تخزينه نترات الأمونيوم بأوروبا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:57 م
حزب الله
حزب الله
Advertisements
شيماء مصطفى
كشف منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، أن حزب الله لا يزال يشكل خطرًا كبيرًا على أوروبا.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال المنسق إنه لا فرق بين الجناح العسكري لحزب الله وجناحه السياسي، مضيفا أن العالم بدأ يدرك حقيقة حزب الله.

ودعا الدول الأوروبية أن تحذوا حذو بريطانيا وألمانيا التي ادركت حقيقة هذا التنظيم.

وأشار سيلز إلى أن حزب الله منذ 2012 جمع نترات الأمونيوم في أوروبا وقام بنقلها عبر بلجيكا إلى فرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا وايطاليا، موضحا أن سلطات بعض الدول عثرت على شحنات منها وأعدمتها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على شركتين في لبنان وأحد الأفراد لصلاتهم بحزب الله، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الخزانة الأمريكية أدرجت كل من شركتي "أرش" و"معمار" واللبناني سلطان خليفة أسعد نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" على قائمة العقوبات لعلاقته بـ "حزب الله".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت في وقت سابق، فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، على خلفية ضلوعهما في الفساد ودعمهما لحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل والأسماء.. معلومات استخباراتية تكشف نقل الحرس الثوري الإيراني كميات ضخمة من نترات الأمونيوم إلى لبنان.. حزب الله استخدم المادة القاتلة في عملياته.. وشبهات مثيرة حول انفجار مرفأ بيروت

الخزانة الأمريكية توقع عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين

عقوبات أمريكية على وزيرين لبنانيين سابقين بسبب حزب الله

أمريكا: سنواصل محاسبة حزب الله على أفعاله

أول رد فعل للرئيس اللبناني على العقوبات الأمريكية

أول رد لحزب الله على العقوبات الأمريكية ضد وزيرين

ترشيحاتنا

كيفية أداء الصلاة المنسية.. أمين الفتوى تجيب

النجاح في صمت.. عبلة كامل من اللوكيشن إلى المنزل متجاهلة الإعلام والصحافة.. إيه السر؟

مدرب وست بروميتش يعلن إصابة أحمد حجازي

أخبار الرياضة.. الأهلي يصرف مكافآت رمضان صبحي.. فيريرا يقترب من قيادة الزمالك.. إصابة أحمد حجازي

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

غيرت حياته رؤية النبي في المنام| قصة أشهر مجاذيب مسجد السيدة زينب بعد وفاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مثير للجدل كشف إهمالها.. أم في حالة سكر تعرض حياة رضيعتها للخطر.. شاهد

دراسة تجيب.. هل يعالج نبات القنفذية مرض كورونا؟

رجل أعمال يتبرع بـ8 مليارات دولار ويكتفي بشقة متواضعة.. تفاصيل