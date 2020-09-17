الدعوة والداعية.. كيف كانت تدار الجمعية السرية لـ حسن البنا| شاهد

عرض الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، وكيف كانت تدار الجمعية السرية لـ حسن البنا مؤسس التنظيم.





وجاء نص مذكرات الدعوة والداعية لـ حسن البنا كالتالي: «وكانت أعمالها موزعة على أعضائها، فمنهم من كانت مهنته تحضير النصوص وصيغ الخطابات، وآخر مهنته كتابة هذه الخطابات بالحبر "الزفر"، وثالث مهنته طبعها، والباقون توزيعها على أصحابها، وأصحابها هم الذين تصل للجمعية أخبارهم بأنهم يرتكبون بعض الآثام أو لا يحسنون أداء العبادات على وجهها».









وأكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، خلال برنامج «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON» أن حسن البنا صنع جماعة الإخوان الارهابية عقب تخرجه وتعيينه مدرس خط في مدرسة ابتدائية في محافظة الإسماعيلية، موضحا أنه كان هناك في هذا الوقت مجموعة من إنذارات لخلق مجموعة من تيار جديد ليكون وسيلة للتغيير.