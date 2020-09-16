أصل الجماعة.. إبراهيم عيسى يكشف الـ DNA لـ الإخوان.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى تاريخ لجماعة الإخوان الإرهابية، على يد مؤسسها حسن البنا في مدينة الإسماعيلية عام 1928.





وقال «عيسى» خلال برنامج «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON»: «ما أكثرها سزاجة هذه الجماعة تبعد كثيرا ان يكون تكوينها مجرد سطر».





وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن القوى المتحكمة في مصر في 1923 كان الإنجليز باحتلالهم والقصر الذي يحكم البلاد، وكان هناك إنذارات لخلق تيار جديد ليكون وسيلة للتغير في مصر باسم الديمقراطية باسم الحرية والاستقلال .





وأوضح أن في يناير 1923 ضمت الإسكندرية 400 عضو من الخلايا الشيوعية، منوها إلى القاء القبض على خلايا شيوعية وفقا لجريدة الاهرام في ذات الوقت .