سيناريو يتكرر.. إبراهيم عيسى يكشف سبب تعاون الإخوان مع الإنجليز.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عن علاقة جماعة الإخوان منذ نشأتها بالاحتلال الإنجليزي، موضحا أن نفس السيناريو يتكرر في كل مرة سواء مع السلطات والحكومات وكذلك مع الإنجليز والأمريكان.





وأضاف «عيسى»، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON»، أن جماعة الإخوان تدعي التدين والخلافة، ويتحدثون عن الجهاد والدفاع عن القضية الفلسطينية، ويتعاملون ضدنا، وكل هذا مجرد كلام لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية.





وأكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن بعض الجماعات الدينية عملت على استقطاب العناصر الشابة، موضحًا أن جمعية أنصار السنة المحمدية عام 1926، والجمعية الشرعية، وجمعية الشبان المسلمين عام 1927، وجمعية الحضارة 1926 مؤسسها عبد الرحمن الساعاتي شقيق حسن البنا، كانوا خط دفاع عن الملكية، والهجوم على الوفد، والاتجاه اليساري.



