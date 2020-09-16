لماذا صنع حسن البنا جماعة الإخوان| إبراهيم عيسى يكشف المستور عن الإرهابية

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن حسن البنا صنع جماعة الإخوان الارهابية عقب تخرجه وتعيينه مدرس خط في مدرسة ابتدائية في محافظة الإسماعيلية، موضحا أنه كان هناك في هذا الوقت مجموعة من إنذارات لخلق مجموعة من تيار جديد ليكون وسيلة للتغيير.









وتابع «عيسى» خلال برنامج «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON»: في يناير 1923 ضمت الإسكندرية 400 عضو من الخلايا الشيوعية، وكان هناك 1500 عضو من الحزب الشيوعي في عموم القطر المصري ، وعدد سكان مصر وقتها 10 مليون نسمة.









وأضاف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، هذا كان يشير إلى شرارة ثورة قادمة ضد الاستعمار بجانب الحزب الوفد الذي يمثل حزب أغلبية الوفد ، المعروف بـ «حزب ثورة 19».









وأوضح أنه ظهر الحزب الاشتراكي في الإسكندرية عام 1922 بقيادة جوزيف روزنتال وحسني العرابي وانطون مارون، وهؤلاء المؤسسين للحزب يجمعون الأديان الثلاثة اليهودية والإسلامية والمسيحية.









وأشار إلى أن الخلافة العثمانية كانت عنوانا للاستعمار، مصر خرجت من ثورة 19 بزعامة سعد زغلول تحت عنوان الوطنية المصرية والاستقلال بعيدا عن الانجليز والاتراك وإلغاء منصب الخليفة والسلطة الدينية على المسلمين عام 1924.