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توك شو

يعاني من الاغتراب ووالده يهودي الأصل.. إبراهيم عيسى يستعرض حياة مؤسس جماعة الإخوان| فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:37 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
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قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى ، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان صنع جماعة أصبحت تقضى على مستقبلنا، مشيرا إلى أن حسن البنا كان يعاني من الاغتراب داخل البيئة التي كانت تحيط به.

وأضاف «عيسى»، أثناء تقديم برنامج «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON»، أن الروايات تشير إلى أن حسن البنا وُلد في أكتوبر عام 1906 بمركز المحمودية بالبحيرة، وهو الابن الأكبر لأبيه، موضحا أن حسن البنا صنع جماعة الإخوان الإرهابية عقب تخرجه وتعيينه مدرس خط في مدرسة ابتدائية بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إلى أن الأديب الكبير عباس العقاد كان رأيه في والد حسن البنا أنه يهودي من المغرب، ويعمل في مهنة إصلاح الساعات، موضحًا أن "العقاد" طرح هذا الموضوع بشكل عقلاني ومنطقي بالأدلة.

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