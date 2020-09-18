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رياضة

هادي خشبة: كارتيرون أساء لنفسه.. وبن شرقي وساسي يصنعان الفارق مع الزمالك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أساء لنفسه ولسمعة المديرين الفنيين المحترفين، مشيرًا إلى أن توقيت رحيله عن الفارس الأبيض كان خاطئا. 

وقال هادي خشبة في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "كارتيرون تخلى عن الزمالك في توقيت غير مناسب وكان غير صريح في كلامه". 

وتابع "الزمالك عليه أن يوفر للمدير الفني الجديد مساعدين من مصر يعرفون كافة تفاصيل الفريق". 

وشدد نجم الأهلى أن فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لاعبان جيدان للغاية ويقدمان الدعم الفني المطلوب لنادي الزمالك.
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