السفير الياباني: مصر تتخذ خطوات قوية في مجال تطوير التعليم.. فيديو

نوكي ماساكي، إ ن التعليم الياباني يمنح للمعلمين المصريين القدرة على تدريس النظام الياباني للأطفال من خلال اتفاقية مصرية يابانية. قال سفير مصر لدى اليابان،





وأكد نوكي ماساكي ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن مجال الذكاء الاصطناعي في غاية الاهمية ، وهو ما تهدف له كلية الهندسة بالجامعة اليابانية ، نظرا لأن هناك بعض الدول لا تهتم بهذا المجال.





وأوضج "ماساكي"، أن اليابان مازالت لديها إمكانيات لم تجربها بعد، موضحا أن اليابان تهتم بمجالات علاقة التكنولوجيا بالمجتمع.





ولفت "ماساكي" ، إلى أن هناك 2 من الخبراء المصريين زارا مصر ، لمناقشة استراتيجية الذكاء الصناعي ، وتبادل الخبرات في المجال .





وأشار "ماساكي " ، إلى أن خلال استماعه لشرح الحكومة المصرية ، استشعر قيام الحكومة المصرية بمجهودات كبيرة في مجال التعليم وتأخذ قرارات قوية ، في تلك الأونة .



