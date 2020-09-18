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السفير الياباني: مصر تتخذ خطوات قوية في مجال تطوير التعليم.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
سفير اليايان في مصر
سفير اليايان في مصر
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نورهان رأفت
قال سفير مصر لدى اليابان، نوكي ماساكي، إن التعليم الياباني  يمنح للمعلمين المصريين القدرة على تدريس النظام الياباني للأطفال من خلال اتفاقية مصرية يابانية.

وأكد نوكي ماساكي ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن مجال الذكاء الاصطناعي في غاية الاهمية ، وهو ما تهدف له كلية الهندسة بالجامعة اليابانية ، نظرا لأن هناك بعض الدول لا تهتم بهذا المجال.

وأوضج "ماساكي"، أن اليابان مازالت لديها إمكانيات لم تجربها بعد، موضحا أن اليابان تهتم بمجالات علاقة التكنولوجيا بالمجتمع.

ولفت "ماساكي" ، إلى أن هناك 2 من الخبراء المصريين زارا مصر ، لمناقشة استراتيجية الذكاء الصناعي ، وتبادل الخبرات في المجال .

وأشار "ماساكي " ، إلى أن خلال استماعه لشرح الحكومة المصرية ، استشعر قيام الحكومة المصرية بمجهودات كبيرة في مجال التعليم  وتأخذ قرارات قوية ، في تلك الأونة .

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